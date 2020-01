Buschfeuer in Australien: Dankbarer Koala hält Hand eines Helfers

Anzeige

Australien steht in Flammen und über eine Milliarde Tiere sind bereits in den Buschbränden verendet. Vor allem die Koala-Population des Kontinents ist in großer Gefahr. Wie die "Tagesschau" berichtete, seien bereits 30.000 Tiere durch die Feuer ums Leben gekommen.

Viele Menschen wollen daher den notleidenden Tieren helfen. So versuchte ein Mann, einen Koala vor dem Verdursten zu retten. In einem Video auf Twitter ist zu erkennen, wie der Mann eine Wanne mit Wasser für das Tier füllt. Als der Koala jedoch nicht daraus trinkt, gibt er ihm das Wasser kurzerhand direkt aus der Flasche. Wenig später greift der Koala nach der Hand des Mannes und umklammert sie fest, während er gierig aus der Flasche trinkt.

Thankful koala holds kind man's hand.

✋🐾🐨😍 pic.twitter.com/P3BMs2RIrv — Attractive Nature 🌿 (@NatureAttracts) January 12, 2020

Regierung wirft Karotten für Kängurus aus Helikopter (13.01.2020)

Die verheerenden Waldbrände in Australien nehmen kein Ende. Deswegen greift die australische Regierung zu ungewöhnlichen Maßnahmen: Im Bundesstaat New South Wales werfen Helfer Lebensmittel aus Hubschraubern, um die notleidenden Tiere mit Nahrung zu versorgen.

Der Umweltminister von New South Wales, Matt Kean, machte daher auf die "Operation Felskänguru" über Twitter aufmerksam: "Mitarbeiter der National Parks & Wildlife Service haben heute Tausende Kilos Nahrungsmittel (hauptsächlich Süßkartoffeln und Karotten) für unsere Bürstenschwanz-Felskänguru-Kolonien in New South Wales fallen lassen", schrieb er.

Buschfeuer in Australien: Rettungskräfte sollen verwaiste Babytiere töten (08.01.2020)

Mehr als eine Milliarde Tiere sollen schätzungsweise bislang ihr Leben in den Flammen verloren haben, dennoch schöpfen die Helfer Hoffnung und Trost, wenn sie vereinzelte Tiere vor dem sicheren Tod retten können. Nichtsdestotrotz rät die Regierung des Bundesstaates Victoria den Einsatzkräften vor Ort dazu, bestimmte Tiere zu töten, sobald sie aufgefunden werden. In erster Linie sollen davon etwa Koala- oder Kängurubabys betroffen sein.

In einem Schreiben der Regierung von 2018 steht geschrieben, dass diese Tiere „eine lange Pflege“ benötigen und folglich „nicht erfolgreich in die Wildnis“ integriert werden können. Die Konsequenz: Es wird die Tötung der Babytiere empfohlen – entweder durch eine Spritze oder durch Erschießen.

Herzzerreißend: Wombat mit Brandwunden kreuzt eine Straße (08.01.2020)

Ein aus den Feuern entkommener Wombat kreuzte den Weg von Michael Richardson, als der am Sonntagmorgen nahe Kulnura an der Küste von New South Wales mit dem Rad unterwegs war.

Richardson filmte das langsam trottende Tier, nachdem er ihm aus seiner Wasserflasche zu trinken gegeben hatte, wie die australische Ausgabe der „Daily Mail“ am Dienstag berichtete. „Es schien ein wenig verwirrt zu sein, während es am Straßenrand nach etwas zu essen suchte“, berichtete Anderson der Nachrichtenagentur Press Association. „Sein Fell war an einigen Stellen verbrannt. Es war herzzerreißend.“

Poor burnt Wombat. Super sad to see. 😢 - Gave it half my water bottle. #Bushfire #AustralianFires pic.twitter.com/zr2UmvJySF — Michael Richardson (@m_richo) January 5, 2020

Über eine Milliarde Tiere durch Waldbrände getötet (07.01.2020)

In verschiedenen Berichten war zuvor von 480 Millionen toten Tieren die Rede. Doch der WWF Australien schätzt, dass etwa 1,25 Milliarden Tiere direkt oder indirekt durch die Brände getötet wurden. Die australische Umweltministerin Sussan Ley schätzt, dass bis zu 30 Prozent der Koalas bei den Bränden an der mittleren Nordküste von New South Wales ums Leben gekommen sind. Koalas könnten in der freien Natur in Ostaustralien in 30 Jahren ausgestorben sein.

Video von besonderem Einsatz: Zwei Teenager retten Koalas (07.01.2020)

Vor allem für Koalas, die sich recht langsam bewegen, sind die Brände lebensbedrohlich. So auch auf Kangaroo Island, der drittgrößten Insel Australiens. Ein paar allerdings haben Glück, denn zwei Teenager haben es sich in diesen Tagen zur Aufgabe gemacht, Koalas aus dem brennenden Wald zu retten. Auf Youtube stellte einer der beiden Jungs ein Video von der Rettungsaktion ein. Das Video zeigt ein Auto voller erschöpfter Koalas. Sie brachten die Tiere in den Kangaroo Island Wildlife Park, wo Tierärzte und Tierpfleger sich um die erschöpften Koalas kümmern.

Lkw-Fahrer rettet kleinen Koala vor Buschfeuern in Australien (06.01.2020)

Geschichten von geretteten Tieren sind da Balsam: so wie die eines kleinen Koalas, der gerade in einem Lastwagen Unterschlupf fand. So postete der Lkw-Fahrer Damian Campbell-Davys auf Facebook Bilder des Koalas, den er in seinem Wagen aufgenommen hat: Der Koala döst auf dem Beifahrersitz, krabbelt auf dem Armaturenbrett herum oder trinkt aus einer Schale – herzerwärmend. Das findet auch Campbell-Davys: „Wenn das nach den Schrecken von gestern kein Lächeln aufs Gesicht zaubert, ist irgendwas falsch“, schreibt er zu seinem Schützling.

Buschfeuer in Australien: Junger Mann rettet Koalas vor dem Tod (06.01.2020)

Die Buschfeuer in Australien wüten weiter und ein Ende ist nicht in Sicht. Die Einwohner versuchen auf ihre Art zu helfen - so wie Patrick Boyle, ein junger Mann aus Mallacoota, einem australischen Küstenort. Er rettet Koalas und andere Wildtiere aus den Buschländern.

Bekannt wurde das, als seine Schwägerin Renae Bruce die Fotos in den sozialen Medien teilte. Darauf ist Boyle unter anderem mit einem in eine Decke gewickelten Koala im Arm zu sehen. Dazu schreibt die Frau: "Das ist nur einer von sieben Koalas, den mein mutiger und selbstloser Schwager gerettet hat. Seit dem Buschfeuer sucht er in den Buschländern nach verletzten Wildtieren. Er hat sie alle in das Tierheim in Mallacoota gebracht."

Schockierendes Foto von verbranntem Babykänguru

Zurzeit sorgt das Bild eines verbrannten Kängurus für Erschütterung. Dem Bild zufolge, das der Fotograf Brad Fleet auf Instagram postete, handelte es sich noch um ein Jungtier – es ist nicht besonders groß. Das Babykänguru blieb vermutlich in einem Stacheldrahtzaun hängen und verbrannte dort. Das legt das Foto zumindest nahe – denn die verkohlte Tierleiche hängt immer noch in dem Zaun.

Gegenüber dem „Spiegel“ bestätigte Fotograf Fleet, der für die australische Nachrichten-Website „The Advertiser“ arbeitet, die Echtheit des Fotos. Es sei demzufolge vergangene Woche in Cudlee Creek entstanden, in der Nähe der Stadt Adelaide im Bundesstaat Südaustralien.

