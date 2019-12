Buschbrände nahe Sydney bilden “Megafeuer”

Anzeige

Sydney. Nahe der australischen Ostküsten-Metropole Sydney sind mehrere Buschbrände in einem gewaltigen Feuer aufgegangen. Die Feuerwehr des Bundesstaates New South Wales sprach am Freitag von einem "Megafeuer", dessen Front sich über 60 Kilometer erstrecke. Einer der Brandherde liege nur 75 Kilometer von Sydneys Stadtzentrum entfernt. Am Freitagnachmittag hatte sich erneut eine dicke Rauchdecke auf die Metropole gesenkt.

Auf dem Radar sähen die gewaltigen Rauchmengen wie beträchtlicher Regen aus, hieß es von der Meteorologiebehörde. Dutzende Schulen blieben geschlossen, mehrere Sportveranstaltungen wurden abgesagt. Demnächst könnten Behördenangaben zufolge auch Strände geschlossen werden, sollte die Luftqualität so schlecht bleiben. In mehreren Nationalparks der Region, darunter Wollemi, Yengo und Dharug, haben die Flammen schon verheerende Schäden hinterlassen.

Eine der schlimmsten Luftverschmutzungen überhaupt

Die Umweltbehörde hatte in den vergangenen Tagen von einer der schlimmsten Luftverschmutzungen überhaupt gesprochen, die die Stadt derzeit erlebt. Im Bundesstaat brennen mehr als 100 Buschfeuer, mehr als 2800 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen. Dabei ist das Wetter weiter keine Hilfe: Die Meteorologiebehörde rechnet auch für die nächsten Tage mit Hitze, Trockenheit und Wind.

