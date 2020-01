Buschbrände in Australien: Muslimische Gruppe kocht für erschöpfte Feuerwehrmänner

Anzeige

Anzeige

In schweren Zeiten ist es oftmals der Zusammenhalt, der den Menschen die Kraft gibt, weiterzumachen. Die große Geste einer Gruppe muslimischer Schwestern der Newport Islamic Society, die im australischen Melbourne angesiedelt ist, dürfte bei den Einsatzkräften der Feuerwehr in Victoria genau diese Emotionen ausgelöst haben. Bereits die ganze vergangene Woche waren die Feuerwehrmänner aus Johnsonville unermüdlich im Einsatz gegen die verheerenden Buschbrände in Australien gewesen - ein harter und gefährlicher Einsatz, der alle Kraftreserven der Männer abverlangt.

Feuerwehrmänner wurden mit Lebensmitteln und Getränken versorgt

Für eben jenen Heldenmut wollten sich die Schwestern der Gemeinschaft bedanken und organisierten ein Grillfest, um Geld für Lebensmittel sowie für dringend benötigte Hilfsgüter zu sammeln. Mehr als 1500 australische Dollar sowie zahlreiche Versorgungsgüter kamen bei dem Benefiz-Event zusammen. Ein Lkw wurde beladen und die Schwestern machten sich auf den Weg nach Victoria.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Dort angekommen, wurden die Feuerwehrmänner mit frischen Lebensmitteln und Getränken versorgt - auf Facebook postete die Gemeinschaft Fotos ihres Einsatzes in der Buschfeuerregion, der vor allem dazu inspirieren soll, in diesen schweren Zeiten, die Australien derzeit erlebt, seinen Mitmenschen zu helfen und miteinander zu handeln.

Video Buschbrände in Australien – nun hat sich die Lage zugespitzt 0:58 min Schon seit Oktober wüten Buschbrände in Australien – nun hat sich die Lage zugespitzt. © dpa

Mehr als 784.000 Hektar Land sind allein im australischen Victoria in Folge der Buschfeuer verbrannt.

RND/liz