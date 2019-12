Busaushang verweist auf “deutschen Fahrer” - Dresdner Verkehrsbetriebe entsetzt

Anzeige

Dresden. „Diesen Bus steuert ein Deutscher Fahrer“ – ein Zettel mit diesen Zeilen in altdeutscher Schrift hing am Montagmorgen im Eingangsbereich eines Busses in Dresden. Peter Dörffel, 23 Jahre alt, war gerade auf dem Weg zur Arbeit, als er das Schreiben las.

„Ich war baff, als ich diesen Zettel beim Einsteigen sah. Im ersten Moment war ich kaum verwundert, da solche Taten in den letzten Jahren immer salonfähiger geworden sind“, sagt der junge Mann. „Ich musste an der Haltestelle Obere Straße in Pesterwitz aussteigen und habe ein Foto gemacht. Via Twitter schickte ich dieses dann an die DVB.“ Die Dresdner Verkehrsbetriebe hätten sich daraufhin umgehend zurückgemeldet, so Dörffel weiter.

Peter Dörffel hat das Foto des Aushangs entdeckt und den Verkehrsbetrieben gemeldet. © Quelle: Tino Plunert

Aushang soll Konsequenzen haben

In der Antwort hieß es: „Diese Nachricht hat uns schon erreicht. Wir fragen uns auch, was mit dem Kollegen nicht stimmt. Heute ist dieser nicht mehr unterwegs. Dieses Verhalten wird Konsequenzen haben.“ Auch Falk Lösch, Sprecher der DVB, ist sprachlos: „Solch ein Verhalten ist absolut inakzeptabel. Wir haben uns umgehend mit dem entsprechenden Subunternehmen in Verbindung gesetzt. Jetzt muss der Vorfall aufgearbeitet werden.“

Das hofft auch Peter Dörffel, denn: „Ich habe viele Freunde mit ausländischen Wurzeln, ich weiß nicht wie die es aufgefasst hätten, diesen Wisch zu lesen.“

