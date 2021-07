Bus verunglückt auf Urlaubsinsel Capri: ein Toter

Anzeige

Capri. Bei einem Verkehrsunfall mit einem Kleinbus auf der italienischen Urlaubsinsel Capri ist Medienberichten zufolge mindestens ein Mensch gestorben. Es gebe mehrere Verletzte, einige davon schwer, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag unter Berufung auf Einsatzkräfte. Nach Berichten italienischer Medien handelte es sich bei dem Toten um den Fahrer. Rettungskräfte seien vor Ort. Verletzte würden ins Krankenhaus gebracht.

Bus war bei Unfall mit rund 20 Personen besetzt

Nach Angaben der Zeitung „Corriere della Sera“ waren am Donnerstag etwa 20 Passagierinnen und Passagiere an Bord, als der Bus eine Sicherheitsabsperrung an der Straße durchbrach und in Strandnähe von einem Abhang mehrere Meter in die Tiefe stürzte. Das Unglück ereignete sich demnach in der Nähe des Hafens Marina Grande.

Näheres zur Unfallursache war zunächst nicht bekannt. Der Verkehr auf der Insel sei zum Unfallzeitpunkt chaotisch gewesen, berichteten Medien.