Bund Edel-Trauben in Japan für 10.000 Euro versteigert

Wegen Corona: Freizeitpark verbietet Schreie in der Achterbahn - und veröffentlicht Tutorial

Nach der Corona-Krise öffnen in Japan langsam wieder die Freizeitparks - mit jeder Menge Auflagen. Ein Park geht in Sachen Sicherheitsvorkehrungen sogar so weit, dass den Besuchern künftig das Schreien in der Achterbahn untersagt werden soll. Um zu beweisen, dass dies möglich ist, haben die Verantwortlichen sogar ein Video-Tutorial gedreht.