Bullifahrer stiehlt Kondomautomaten

Rhauderfehn. Ein Transporterfahrer hat in Ostfriesland einen Kondomautomaten gestohlen. Eine Zeugin habe beobachtet, wie der Mann den Automaten an einem Radweg bei Rhauderfehn in einen Bulli geladen habe und dann weggefahren sei, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Das Motiv des Diebes ist unklar - ob der Mann mehr Interesse am Geld oder an den Kondomen hat, konnte eine Polizeisprecherin nicht sagen.

RND/dpa