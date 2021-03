Buckelwal vor Hawaii aus Fischernetz befreit

Honolulu. Ein junger Buckelwal ist bei Hawaii aus einem etwa 30 Meter langen Fischernetz befreit worden. Das Netz habe Flosse und Maul umwickelt und am Maul hätten die Retter nicht alles entfernen können, teilten die Behörden mit. Die Zeitung „Honolulu Star-Advertiser“ zitierte am Mittwoch den Experten Ed Lyman des von der US-Meeresbehörde NOAA verwalteten örtlichen Buckelwal-Schutzgebiets. Ihm zufolge war das Tier abgemagert und nicht in gutem Zustand: „Wir haben ihm definitiv geholfen und seine Überlebenschancen erhöht“, sagte Lyman. Der Wal sei aber schlechter dran als gedacht.

In this photo released by , trained responders aboard the research and response vessel, Aloha Kai, watch over an entangled whale off the Hawaiian island of Maui, on March 9, 2021. A young humpback whale has been freed of about 100 feet of line entangled in its mouth and flipper. The National Oceanic and Atmospheric Administrations's Hawaiian Islands Humpback Whale National Marine Sanctuary coordinated the effort in partnership with local businesses and organizations, the Honolulu Star-Advertiser reported Wednesday, March 10, 2021. (NOAA MMHSRP permit #18786-05 via AP). © Quelle: NOAA's Marine Mammal Health/AP