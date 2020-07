Brutaler Einsatz gegen schwarze Frau in Brasilien sorgt für Entsetzen

Anzeige

Anzeige

Eine schwarze Frau liegt auf dem Boden und bekommt den Fuß eines Polizisten in den Nacken gedrückt – diese Szene eines Videos aus São Paulo, Brasilien, sorgt derzeit für Entsetzen. Seit dem gewaltsamen Tod von George Floyd durch einen Polizisten werden immer wieder neue Fälle von rassistischer Polizeigewalt bekannt.

“Je mehr ich mich gewehrt habe, desto mehr hat er auf mein Genick gedrückt”

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Viermal habe die Frau das Bewusstsein verloren, erklärte sie gegenüber dem Fernsehsender Globo. Das Handyvideo des gewalttätigen Übergriffs zeigt, dass der besagte Polizist zwischendurch sogar mit seinem ganzen Körpergewicht auf dem Genick der Frau steht – er verlagert sein Gewicht auf das Bein, mit dem er die Frau herunterdrückt. “Je mehr ich mich gewehrt habe, desto mehr hat er auf mein Genick gedrückt”, sagt das Opfer dem Fernsehsender.

Anzeige

Gouverneur João Doria junior twitterte, er dulde keinerlei Gewalt: “Der Vorfall wird untersucht und die Verantwortlichen werden für ihre Handlungen zur Rechenschaft gezogen.” Außerdem betonte er: “Das schlechte Beispiel einiger kann das Image einer Institution, die der Bevölkerung mit Ehre und Engagement dient, nicht trüben.”

Anzeige

Szene erinnert an brutalen Tod von George Floyd in den USA

Der Vorfall in São Paulo soll sich bereits Ende Mai ereignet haben – durch den Fernsehsender Globo wurde die Szene jetzt allerdings erst bekannt. Das Handyvideo erinnert an den Tod des Afroamerikaners Georg Floyd in der US-Stadt Minneapolis. George Floyd ist durch einen weißen Polizisten gewaltsam zu Tode gekommen, der ihm fast neun Minuten lang das Knie in den Nacken gepresst hatte. Daraufhin kam es weltweit zu Unruhen und Demonstrationen.