Brüssel: Zehntausende demonstrieren gegen Corona-Regeln - heftige Zusammenstöße mit Polizei

Brüssel. In der Brüsseler Innenstadt sind am Sonntag mehrere zehntausend Menschen unterwegs, um gegen die Corona-Regeln zu protestieren. Dabei ist es am frühen Nachmittag zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen, die unter anderem mit Wasserwerfern vor Ort ist.

Der belgische Nachrichtensender LN24 berichtet von mindestens 50.000 Teilnehmenden und beruft sich dabei auf Polizeiangaben. Die Veranstalter der Demonstration würden hingegen von mehr als 500.000 Menschen sprechen.

Demo von verschiedenen europäischen Gruppen organisiert

Auf Twitter teilte der Sender mehrere Videos, die Auseinandersetzungen zwischen den Demonstranten und den Einsatzkräften zeigen. Unter anderem ist zu sehen, wie vermummte Personen Fensterscheiben einwerfen und die Polizei Wasserwerfer einsetzt. Darüber hinaus spricht der Sender bereits von mehreren Festnahmen.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Belga hielten die Demonstranten Fahnen aus verschiedenen Ländern wie Deutschland, Frankreich und Polen, viele trugen keine Gesichtsmasken.

Auf Schildern standen den Angaben zufolge Parolen gegen die Corona-Impfung und Aufrufe, Kinder zu „schützen“. Die Demonstration wurde laut Belga von verschiedenen europäischen Gruppen organisiert.