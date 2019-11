Brücke in Frankreich eingestürzt - ein Toter (15)

Anzeige

In Mirepoix-sur-Tarn, einem Vorort von Toulouse, ist am Montagmorgen eine Brücke eingestürzt. Wie "La Depeche" berichtet, soll ein Lastwagen mit überschrittenem Maximalgewicht die Hängebrücke überquert haben. Ein Auto, das sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls auf der Brücke befand, stürzte in den Fluss.

Zusammen mit einem Elternteil soll der 15-Jährige demnach in auf der Brücke unterwegs gewesen sein. Der Junge starb bei dem Unfall. Es sind mehrere Helfer vor Ort im Einsatz.

[MàJ] Un pont suspendu s'effondre dans la rivière à Mirepoix-sur-Tarn au nord de Toulouse. Au moins un mort et des blessés (📸 @olecorre) https://t.co/xPMeHUOeCL pic.twitter.com/lpKxlT1dFy — Sébastien Marcelle (@SebMarcelle) November 18, 2019

Anwohner hörte lauten Knall

Ein Anwohner schildert gegenüber "La Depeche" den Brückeneinsturz: "Ich war am Montagmorgen gegen 8 Uhr in meinem Badezimmer und hörte einen gewaltigen Knall." In der Annahme, es sei ein Unfall passiert, machte er sich auf den Weg zur Arbeit. "Ich begab mich zur Brücke von Mirepoix-sur-Tarn. Ich wohne 300 Meter von dieser Brücke entfernt und es ist eine Route, die ich oft nehme, besonders wenn auf meiner üblichen Route gearbeitet wird. Als ich an der Brücke ankam, wurde ich gebeten, mich sofort umzudrehen. Es war Panik. Erst dann sah ich, dass alles zusammengebrochen war. Ich kann es nicht glauben. Ich laufe jeden Sonntagmorgen über diese Brücke, gestern war ich dort", sagt Philippe Duguet.

RND/mat