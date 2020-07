Brücke in Arizona eingestürzt - Zug entgleist und in Brand geraten

Anzeige

Tempe. Im US-Staat Arizona ist ein Güterzug auf einer Brücke entgleist und in Brand geraten. Teile der Brücke sind eingestürzt, wie Bilder vom Unfallort zeigen. Das Unglück geschah gegen 6 Uhr Ortszeit, wie lokale Medien berichten. Die Polizei habe den Bereich am Tempe Town Lake in der Stadt Tempe weiträumig abgesperrt.