Brücke brennt: Bahnverkehr zwischen Bremen und Hamburg behindert

Flecken Ottersberg. Eine brennende Fußgängerbrücke über einer Bahnstrecke hat am Montag den Verkehr zwischen Bremen und Hamburg behindert. Das Vordach der Holzbrücke in Flecken Ottersberg im Landkreis Verden war am Montagnachmittag aus zunächst unbekannter Ursache in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Die Bahnstrecke wurde für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt und der Verkehr war am Abend noch eingeschränkt. Wie lange, war zunächst unklar.

Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Der Schaden dürfte der Polizei zufolge mehrere Tausend Euro betragen. Die Statik der Brücke soll nun überprüft werden, die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

RND/dpa