Britische Polizei findet 15 Menschen lebend in Lastwagen

Chippenham. Gut zwei Wochen nach dem Fund von 39 Leichen in einem Kühllaster nahe London hat die britische Polizei 15 Menschen lebend in einem Lastwagen entdeckt. Ein Mann wurde wegen des Verdachts auf Beihilfe zur illegalen Einreise festgenommen, wie die Polizei in der südwestenglischen Grafschaft Wiltshire am späten Mittwochabend mitteilte.

Beamte seien von einem Augenzeugen alarmiert worden, der "verdächtige Aktivitäten in Verbindung mit einem Lastwagen" an der Fernverkehrstraße A350 nahe Chippenham bemerkt habe, so die Polizei weiter. Daraufhin entdeckte Einsatzkräfte die 15 Menschen. Alle seien dem Augenschein nach älter als 16 Jahre.

Herkunft der Passagiere unklar

Ein Mensch wurde zu weiteren Untersuchungen in eine Klinik gebracht. Zur Herkunft machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Am 23. Oktober waren die Leichen von 31 Männern und 8 Frauen in einem Lastwagen in Grays östlich von London entdeckt worden. Sie stammen vermutlich aus Vietnam. In dem südostasiatischen Land wurden acht mutmaßliche Mitglieder eines Schleuserrings festgenommen. Der Lkw-Fahrer ist in Großbritannien wegen Totschlags und Menschenhandels angeklagt, zwei verdächtige Brüder werden wegen derselben Vorwürfe gesucht. Drei Männer stammen aus dem britischen Nordirland.

RND/dpa