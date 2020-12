Britische Bar will sich als Kirche anerkennen lassen, um Corona-Regeln zu umgehen

Anzeige

Nottingham. Die Corona-Pandemie hat Großbritannien und England hart getroffen, wegen sinkender Infektionszahlen ist der strenge Lockdown seit dem 2. Dezember aber zumindest ausgesetzt worden. Nun soll anhand von lokaler Infektionszahlen entschieden werden, was es für Maßnahmen in den Regionen gibt. In der englischen Stadt Nottingham sind die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus noch sehr hoch, deshalb dürfen dort Gaststätten und Restaurants Speisen und Getränke nur per Abholung oder Lieferung verkaufen. Ein Inhaber einer Bar in der Stadt ist jetzt auf eine ungewöhnliche Idee gekommen, um diese Auflagen zu umgehen.

James Aspell betreibt die Bar 400 Rabbits (400 Kaninchen) seit fünf Jahren und muss wie alle anderen Kneipen in Nottingham seine Türen geschlossen halten. Doch der Brite möchte das mit einer ungewöhnlichen Idee ändern. Er hat eine Lücke in den britischen Corona-Regeln entdeckt und im Handumdrehen einen Antrag auf Zertifizierung eines religiösen Versammlungsortes der Church of the 400 Rabbits (Kirche der 400 Kaninchen) gestellt, berichtet CNN.

Wirt kritisiert widersprüchliche Regeln

Menschen aus demselben Haushalt dürfen laut britischer Verordnung in religiösen Stätten zusammenkommen. Mit der Zertifizierung könnte Aspell also zumindest ein paar Gäste in seiner Bar begrüßen. Auf einer Website stellt der Brite seine Idee vor und wirbt um Mitglieder, die kostenlos beitreten dürfen. Für 10 britische Pfund gibt es für die „Bunny Believer“, wie Aspell seine Anhänger nennt, sogar ein T-Shirt mit dem Wappen der Bar dazu.

Ganz ernst gemeint ist die Aktion allerdings nicht. Er glaubt nicht an einen positiven Ausgang seiner Aktion. Eine Zertifizierung möchte der Wirt in erster Linie aber auch gar nicht erreichen. Es sei eine humoristische Anstrengung, um „ein Licht auf die Lächerlichkeit des neuen Systems der Regierung zu werfen und zu zeigen, wie widersprüchlich die Regeln sind“, sagte er gegenüber CNN. „Es war wirklich hart“, so Aspell. „Die Regierung besteht auf diesen Beschränkungen und es gibt keine finanzielle Unterstützung.“