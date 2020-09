Brite beim Gassigehen von Kühen totgetrampelt

Anzeige

Richmond. Nahe der britischen Stadt Richmond in der Grafschaft North Yorkshire ist am Montag ein Mann beim Gassigehen von Kühen totgetrampelt worden. Bei dem Opfer handelt es sich um Dave Clark, einen Familienvater und stellvertretenden Direktor der Richmond School, an der er 23 Jahre lang unterrichtete.

Die Polizei geht davon aus, dass er gegen 18.30 Uhr beim Spazierengehen mit seinen Hunden von der Kuhherde überrascht wurde. Die Tiere liefen laut Polizei auf ihn zu, rissen ihn zu Boden und trampelten ihn dann zu Tode, berichtet die “Daily Mail”.

“Er war sehr beliebt, einer der Guten”

Die Schüler erfuhren am Dienstagmorgen vom Tod ihres Lehrers. “Dave Clark war das Herz und die Seele der Richmond School”, sagte die Schulleiterin Jenna Potter und führt aus: “Er war hatte einen tollen Charakter, war ein brillanter Lehrer und einfach ein liebenswürdiger Mann, der das Leben aller bereicherte, mit denen er Kontakt hatte.”

Auch die Eltern der Schüler waren geschockt von der Nachricht seines Todes. “Er war sehr beliebt, einer der Guten. Es ist einfach unglaublich traurig. Er war immer für alle da, selbst als die Schüler die Schule verließen, erinnerte er sich an ihre Namen und fragte, wie es ihnen geht”, sagte ein Vater eines Schülers der Zeitung.

Lehrer stirbt noch am Unfallort

Ein Sprecher der Polizei in North Yorkshire erklärte, dass die Rettungskräfte das Opfer gegen 19.30 Uhr fanden. Nach kurzer Behandlung sei der Mann noch am Unfallort für tot erklärt worden.