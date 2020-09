Brennender Tanker: Öl läuft ins Meer nahe Sri Lanka

Anzeige

Colombo . Nach dem Brand auf einem Öltanker in der Nähe von Sri Lanka ist am Donnerstagabend (Ortszeit) Öl ins Meer ausgelaufen. Das meldete die Behörde Sri Lankas, die für den Schutz der Meeresumwelt zuständig ist. Zudem hätte sich das Feuer auf dem Tanker auf das Deck ausgebreitet, teilte Sri Lankas Luftwaffe mit. Die Löscharbeiten mit zwei Helikoptern mussten am Abend unter anderem aufgrund schlechter Sichtverhältnisse und starker Winde abgebrochen werden. Laut eines Armeekommandanten drohen 270 000 metrische Tonnen Öl ins Meer auszulaufen

Ein Crewmitglied vermutlich tot

22 von 23 Crewmitgliedern konnten laut eines Marinesprechers gerettet werden. Mindestens zwei seien verletzt worden. Ein Crewmitglied sei vermutlich in den Flammen im Maschinenraum gestorben. Im Maschinenraum des Öltanker hatte es am Donnerstagmorgen (Ortszeit) eine Explosion und einen anschließenden Brand gegeben. Die in Panama registrierte “MV Diamond” sollte das Öl von Kuwait nach Indien bringen.