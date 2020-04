Anzeige

Braunschweig. In Braunschweig hat am Dienstagvormittag ein Angler eine tote Person in einem Teich entdeckt, wie die Polizei Braunschweig berichtet. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei konnten die Leiche daraufhin aus dem Gewässer bergen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich um einen 62-jährigen Braunschweiger handeln könnte, der im Dezember 2019 als vermisst gemeldet wurde. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an.

RND/hsc