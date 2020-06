Bratpfannen-Explosion mit zwei Toten: Ermittlungen gegen Fest-Verantwortlichen

Fabrikexplosion in Indien: Mindestens acht Tote und 74 Verletzte

In Indien ist es zu einer Explosion in einer Chemiefabrik gekommen. Dabei kamen sind mindestens acht Arbeiter getötet und 74 weitere verletzt worden. Es bestehe die Gefahr, dass sich giftige Gase über die Region verbreiten – rund 5000 Dorfbewohner in der Umgebung wurden in Sicherheit gebracht.