Brandenburger rufen laut Studie am häufigsten den Krankenwagen

Von 1000 Brandenburgerinnen und Brandenburgern wurden laut einer Studie 117 im Jahr 2017 aufgenommen. Im Bundesdurchschnitt waren es im selben Zeitraum nur 104. Das geht aus dem Abschlussbericht eines umfassenden Forschungsprojekts des IGES-Instituts hervor, aus dem die „Märkische Allgemeine Zeitung“ (MAZ) vorab zitiert.

Alte Bevölkerung der Grund?

Auch liegt der Prozentsatz der Notfälle, die in Krankenhäusern behandelt werden, in Brandenburg mit 76 Prozent weitaus höher als im Bundesdurchschnitt mit 55 Prozent. Gleichzeitig wird der Krankenwagen weitaus häufiger gerufen: In Brandenburg alarmierten 2018 bei 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern 121 den Krankenwagen, während es in der restlichen Republik nur 78 waren. Laut MAZ sind die häufigen Besuche in der Notaufnahme mit der überdurchschnittlich alten Bevölkerung verbunden. Außerdem sei die geringe Ärztedichte in dem Flächenland ein Problem.

Auch wenn der Rettungswagen nur für Notfälle vorgesehen sei, hätten manche Patientinnen und Patienten bei leichteren Störungen keine Alternative, so der IGES-Geschäftsführer Martin Albrecht in dem Bericht. „Das kann man den Patienten nicht vorwerfen. Wenn sie immobil sind und es ihnen nicht gut geht, dann sehen viele keine andere Möglichkeit als die 112 zu rufen“, so Albrecht weiter.