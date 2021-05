Zwei Tote in brandenburgischem Dorf entdeckt - Mordkommission ermittelt

Anzeige

Lenzen. Auf einem Grundstück in Lanz (Landkreis Prignitz in Brandenburg) sind am Montag zwei Tote entdeckt worden. Eine Mordkommission ermittelt laut Polizei wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. „Wir gehen aktuell von einem Tötungsdelikt in Lanz aus, mehr können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen“, sagte Polizeisprecherin Dörte Röhrs gegenüber der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ (MAZ).

Die beiden leblosen Körper wurden laut Polizei am Montagvormittag entdeckt, der Fundort wurde großräumig abgesperrt. Laut MAZ soll ein Mann zunächst seine Frau und dann sich selbst getötet haben.

Man sei in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Neuruppin, sagte die Polizeisprecherin.