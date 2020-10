Streit unter Dönerhändlern eskaliert? Mann lebensgefährlich mit Messer verletzt

Anzeige

In Perleberg in Brandenburg ist ein Mann auf offener Straße lebensgefährlich mit einem Messer verletzt worden. Wie die Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ) berichtet, waren am Samstagabend mehrere Männer vor einem Dönerladen aufeinander losgegangen. Dabei stach einer von ihnen mit einem langen Fleischmesser auf einen seiner Gegner ein und verletzte ihn dabei lebensbedrohlich.

Einen der vermutlich zwei Täter nahm die Polizei an Ort und Stelle fest, auch er trug Verletzungen davon. Ein weiterer mutmaßlicher Täter flüchtete, konnte aber wenig später von der Polizei festgenommen werden.

Nach MAZ-Informationen soll ein Zusammenhang zu einem weiteren Dönerladen bestehen, wo die Polizei auch zum Einsatz kam. Die Hintergründe dazu sind aber noch unbekannt.

Der Rettungsdienst behandelte mehrere Verletzte. Bei einem der Opfer leiteten die Sanitäter umgehend eine Reanimation ein. Sie behandelten ihn im Rettungswagen.