Ätzende Flüssigkeit vor Corona-Teststationen in Brandenburg entdeckt

Brandenburg (Havel). Vor zwei Teststationen in Brandenburg an der Havel sind ätzende Flüssigkeiten ausgegossen worden. Das bestätigte die Polizei am Montag auf Nachfrage. Möglicherweise handele es sich um Buttersäure, sagte ein Sprecher. Niemand sei verletzt worden. Innenräume seien nicht betroffen gewesen. Die Polizei fahndet nach dem oder den unbekannten Tätern. Sie ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Mitarbeiter entsetzt

Betroffen waren den Angaben zufolge eine Teststation des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in einem Bauwagen in der Steinstraße sowie eine Teststelle des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) in der Wiener Straße in einem Gebäude der Wohnungsbaugesellschaft. Eine ASB-Mitarbeiterin zeigte sich entsetzt. Man mache sich Gedanken, dass einem etwas passieren könne, sagte sie der dpa.

Karina Knoppe, Geschäftsführerin des ASB Ortsverbandes Brandenburg Havel, sagte, es werde weiter wie geplant getestet. „Wir lassen uns nicht beirren durch diese sinnfreie Aktion“, sagte sie.