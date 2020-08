Anzeige

Scotts Valley. Die verheerenden Waldbrände in Kalifornien haben mindestens eine weitere Person das Leben gekostet. Südlich von San Francisco fanden die Behörden die Leiche eines 70-Jährigen in der abgelegenen Gegend Last Chance. Der Mann war als vermisst gemeldet worden, mit Hubschraubern wurde nach ihm gesucht. Der Fall mache klar, dass Anwohner das Gebiet verlassen müssten, sagte Chris Clark vom Sheriff-Büro in Santa Cruz.

Der Tote war das siebte Opfer innerhalb der vergangenen Woche in Kalifornien. In dem US-Staat hat es bislang 650 Brände gegeben, die meisten sind durch Blitze entstanden. Davon haben die Behörden seit dem 15. August mehr als 12.000 verzeichnet. Das Feuer in Santa Cruz ist eines von drei sogenannten Feuer-“Komplexen”, also einer Gruppe von Feuern, die auf allen Seiten der San Francisco Bay Area wüten.

Eine Viertelmillion Menschen evakuriert

Die Feuerwehrleute bereiteten sich indes auf weiteres stürmisches, trockenes Wetter vor, das starken Wind und noch mehr Blitze bringen sollte. Beinahe eine Viertelmillion Menschen mussten ihre Häuser verlassen oder sich darauf einstellen.

Der County-Sheriff von Santa Cruz, Jim Hart, beklagte, es habe offenbar eine Menge Plünderungen in den betroffenen Gebieten gegeben. Ein Feuerwehrmann sei bestohlen worden, während er die Arbeiten am Samstag koordinierte. Jemand sei in sein Auto eingedrungen, habe das Portemonnaie gestohlen und das Konto leer geräumt, sagte Mark Brunton, Leiter der kalifornischen Wald- und Brandschutzbehörde Cal Fire.