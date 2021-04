Brandanschlag auf Corona-Testzentrum in Berlin: Ermittler prüfen politischen Hintergrund

Anzeige

Berlin. An einem Corona-Testzentrum im Berliner Stadtteil Tiergarten sind mehrere Brandschäden und andere Sachbeschädigungen festgestellt worden. Eine Mitarbeiterin des Testzentrums am Lützowplatz habe die Schäden am Sonntagmorgen an einem aufgestellten Zelt und einem Container entdeckt, teilte die Polizei mit. Das Feuer sei offenbar von selbst erloschen.

Zudem seien sechs Werbebanner auf dem Gelände mit einem scharfen Gegenstand beschädigt worden. Eine politische Motivation werde geprüft, hieß es. Zur Höhe des Sachschadens wurden keine Angaben gemacht.

Anschläge auf Testzentren in den Niederlanden

Anfang März explodierte ein Sprengkörper in der Nähe eines Testzentrums im niederländischen Bovenkarspel, etwa 50 Kilometer entfernt von Amsterdam. Verletzt wurde dabei niemand. Ende Januar war bei Protesten gegen den Lockdown in der Kleinstadt Urk im Nordosten Amsterdams ein Testzentrum angezündet worden.