Brand in Zug - Hauptbahnhof Wuppertal gesperrt

Mann springt aus brennender Wohnung im neunten Stock und stirbt

Bei einem Brand in einem Hochhaus in Leipzig ist am Montagmorgen ein Mann ums Leben gekommen. Das Feuer war in einer Wohnung in der neunten Etage ausgebrochen. Das Opfer versuchte vermutlich, sich mit einem Sprung vor den Flammen zu retten - er starb noch vor Ort.