Brand in Müggelheim - tote Person gefunden

Berlin. Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Berlin-Müggelheim ist am Samstag eine tote Person gefunden worden. Das sagte ein Feuerwehrsprecher am Abend, konnte aber keine weiteren Details nennen.

Die Feuerwehr sei gegen 15.30 Uhr in die Sobernheimer Straße im Stadtteil Köpenick gerufen worden und konnte den Brand schnell löschen. Die Ermittlungen zu der toten Person führe die Polizei.