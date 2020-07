Brand in Kathedrale von Nantes: Verdächtiger festgenommen

Anzeige

Nantes. Nach dem Großbrand in der Kathedrale von Nantes gehen die französischen Ermittler weiterhin von einer Brandstiftung aus. Wie mehrere deutschsprachige Medien auf Berufung der französischen Staatsanwaltschaft berichteten, sei nun ein Verdächtiger festgenommen worden. Der mutmaßliche Brandstifter hatte insgesamt drei Feuer in der Kathedrale gelegt und einen großen Schaden an der Hauptorgel verursacht. Erste Untersuchungen hatten jedoch keine Spuren für einen Einbruch ergeben.

Bei dem Verdächtigen soll es sich ersten Medienberichten zufolge um einen 39 Jahre alten Mann aus Ruanda handeln. Er sei bereits am Samstag von der Polizei verhaftet worden und befinde sich seitdem in Gewahrsam. Nähere Informationen zu den Hintergründen der Tat wurden noch nicht bekannt gegeben.