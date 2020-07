Brand in Brandenburger Pflegeheim - ein Toter, viele Verletzte

Anzeige

Anzeige

Templin. Nach einem Brand in einem Pflegeheim in Templin in Brandenburg ist ein Mensch tot geborgen worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen gebe es eine Vielzahl verletzter Personen, teilte die Pressestelle der Polizeidirektion Ost am Samstagabend weiter mit.

Der Dachstuhl des Heims sei aus bislang ungeklärter Ursache gegen 16.50 Uhr in Brand geraten. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.