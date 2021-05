Brand in Asylbewerberunterkunft: Mutter und Kind starben durch Messerstiche

Anzeige

Anzeige

Kronach. Nach einem tödlichen Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Kronach hat die Staatsanwaltschaft Coburg Haftbefehl gegen einen 34-jährigen Bewohner beantragt. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann das Feuer vorsätzlich gelegt hat, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken am Dienstag mitteilte. Bei dem Angriff am Sonntagabend waren eine 31 Jahre alte Frau und ihr zweijähriges Kind gestorben.

Täter und Opfer sollen sich nach Angaben der Polizei gekannt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der Mann über den Balkon Zutritt zur Wohnung der Frau verschafft und sie sowie ihre Tochter mit einem Messer attackiert. Anschließend soll er das Feuer gelegt haben. Dabei erlitt der Mann selbst lebensgefährliche Brandverletzungen - am Dienstagnachmittag befand er sich laut Polizei nach wie vor in einem kritischen Gesundheitszustand.

ZUM THEMA Brand in Asylbewerberunterkunft in Bayern: Frau und Kleinkind sterben

Mutter und Kind starben durch Messerstiche

Eine Obduktion hat nun ergeben, dass das Kind bereits durch die Messerstiche tödlich verletzt wurde. „Die 31-Jährige erlitt ebenfalls eine tödliche Stichverletzung und starb nach Ausbruch des Brandes“, hieß es in der Pressemitteilung der Polizei.