Brand in ägyptischer Bekleidungsfabrik - Mindestens 20 Tote

Kairo. Bei einem Brand in einer Bekleidungsfabrik nahe Kairo sind am Donnerstag mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 24 wurden laut einer Erklärung der ägyptischen Regierung verletzt. Das Feuer breitete sich in dem viergeschossigen Fabrikgebäude in Obur aus, einem Außenbezirk des Großraums Kairo. Die Brandursache war zunächst unklar, wie es in der Erklärung hieß.

Die Feuerwehr war mit 15 Fahrzeugen im Einsatz. Krankenwagen brachten Opfer in nahe gelegene Kliniken. Experten seien mit der Schadensaufnahme befasst, hieß es weiter. Geprüft werde auch, ob das Feuer anliegende Gebäude in Mitleidenschaft gezogen habe.