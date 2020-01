Brand im Krefelder Zoo: Drei Frauen verursachten das verheerende Feuer

Anzeige

Karlsruhe. Die Verursacher des verheerenden Brandes im Zoo von Krefeld sind ermittelt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ermittlungen richten sich demnach gegen drei Frauen im Alter zwischen 30 und 60 Jahren, eine Mutter und ihre beiden erwachsenen Töchter.

Eine der Verdächtigen bestellte demnach fünf sogenannte Himmelslaternen im Internet, zusammen ließen die Frauen das illegale Feuerwerk steigen. Die Himmelslaternen setzten das Affenhaus im Zoo in Brand. "Für uns ist diese Tat damit weitgehend geklärt", sagte Gerd Hoppmann von der Krefelder Polizei bei einer Pressekonferenz. Den Frauen wird fahrlässige Brandstiftung vorgeworfen.

Bei dem Feuer waren in der Silvesternacht mehrere Menschenaffen gestorben, darunter Orang-Utans, Gorillas und ein Schimpanse. Der Zoo blieb auch am Donnerstag geschlossen und soll voraussichtlich am Freitag wieder öffnen.

