Evakuierung der Crew: Großfrachter treibt nach Brand im Atlantik

Lissabon. Wegen eines Feuers an Bord ist die Besatzung eines Großfrachters im Atlantik in Sicherheit gebracht worden. Seitdem treibe die 200 Meter lange „Felicity Ace“ ohne Crew nahe den Azoren, teilte die portugiesische Marine mit. An den Schiffsverkehr in der Region sei daher am Donnerstag eine Warnung ausgegeben worden. Ein Marineschiff sei auf dem Rückweg zu dem mit Fahrzeugen beladenen Frachter, um zu prüfen, ob das Feuer in dessen Laderaum noch brenne oder Verschmutzungen verursache, sagte Marinesprecher José Sousa Luís.

Crew in Sicherheit gebracht

Der Eigentümer des Frachters suchte zwar einen Ozeanschlepper, doch dürfte die „Felicity Ace“ wegen ihrer Größe nicht in einen Hafen auf den Azoren geschleppt werden. Die 22-köpfige Crew war am Mittwoch per Hubschrauber zur Insel Faial geflogen und in einem Hotel untergebracht worden. Verletzt wurde niemand. Das Schiff war vom niedersächsischen Emden zum Hafen von Davisville im US-Staat Rhode Island unterwegs, wie aus Daten eines Online-Diensts für die Nachverfolgung von Schiffen hervorgeht.