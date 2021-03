Brand auf Bauernhof: Drei Menschen verletzt, 15 Rinder sterben

Anzeige

Anzeige

Außernzell. Bei einem Brand auf einem Bauernhof in Außernzell sind drei Menschen leicht verletzt worden. Der Schaden beträgt ungefähr zwei Millionen Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Feuer war am späten Dienstagabend im Stall des landwirtschaftlichen Betriebes im Landkreis Deggendof ausgebrochen. Im weiteren Verlauf ging es auf auf eine Maschinenhalle und ein Wohnhaus über.

In dem Stall befanden sich den Angaben nach mehr als 100 Rinder. Die Einsatzkräfte hätte nicht alle rechtzeitig befreien können. 15 Tiere seien von einem hinzugerufenen Jäger erschossen worden. Die Brandursache war zunächst unklar.