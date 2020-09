Bottrop: Polizisten sollen sich über Hilflosen lustig gemacht haben - aus Streifenwagen gefilmt

Anzeige

Anzeige

Dortmund. Die Dortmunder Polizei ermittelt gegen Kollegen aus Bottrop, die eine hilflose, betrunkene Person aus einem Streifenwagen heraus gefilmt haben sollen. Man habe Kenntnis von dem Verdachtsfall, die Fachdienststellen hätten mit der Sichtung des Videos begonnen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch auf Anfrage in Dortmund. Aus Gründen der Neutralität untersuche die Dortmunder Polizei das Ganze. Zum laufenden Verfahren könne man keine weitere Angaben machen.

Die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" (WAZ) berichtete, in dem vorübergehend auf Facebook kursierenden Video sei zu hören, wie Insassen des Wagens den Betrunkenen ansprechen und sich später über ihn lustig machen. Es sei kurz eine Seitenfront des Fahrzeugs zu sehen - ein Streifenwagen. Das Video - gut anderthalb Minuten lang - war laut "WAZ" seit Montagabend auf Facebook zu sehen gewesen. Am Mittwoch tauchte es dort nicht mehr auf. Dem Zeitungsbericht zufolge ist zu hören, wie die Insassen die torkelnde Person fragen, ob sie es nach Hause schaffe. Der Mann, der sich zwischendurch an einem Verkehrsschild festhalte, bejahe das und nenne seine Adresse.

Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren droht

Eine hilflose Person zur Schau zu stellen, ist verboten. Laut Strafgesetzbuch (StGB) droht eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren, wenn jemand "von einer anderen Person (...) unbefugt eine Bildaufnahme herstellt oder überträgt und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt."