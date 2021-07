Erneut riesiger Diamant in Botsuana gefunden

Anzeige

Minenarbeiter und -arbeiterinnen haben in Botsuana einen außergewöhnlich großen Diamanten entdeckt. Der seltene Stein wiegt 1174 Karat und wurde Mitte Juni in der Karowe-Diamantenmine geborgen. Botswanas Präsident Mokgweetsi Masisi nahm am Mittwoch an einer Zeremonie teil, um den Stein zu besichtigen. Der Diamant und weitere Funde sollen nun zu einer „wertvollen Sammlungen von geschliffenen Diamanten in Top-Farbe“ verarbeitet werden, so das Unternehmen „Lucara Diamond“ in einer Pressemitteilung.

Es sei der dritte Diamant mit mehr als 1000 Karat, der in dem Bereich in dem südafrikanischen Land gefunden wurde, teilte das Unternehmen weiter mit. Vergangenen Monat wurde ebenfalls in Botsuana einer der größten jemals gefundenen Diamanten der Welt in einem Bergwerk entdeckt. Dieser Stein wog 1098 Karat.

Der größte bisher bekannte Diamant wurde 1905 in Südafrikas Cullinan-Mine entdeckt und wog 3106 Karat. Wenige Jahre nach dem Fund spaltete man ihn - neun große Stücke sind Teil der britischen Kronjuwelen.