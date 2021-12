Botox-Behandlungen: 43 Kamele von Schönheitswettbewerb disqualifiziert

Jetzt muss Scholz liefern

Manche Träume gehen erst nach mehr als 50 Jahren in Erfüllung, so auch die Wahl zum Bundes­kanzler von Olaf Scholz (SPD). Doch Zeit zum Zurücklehnen bleibt dem neuen Kanzler nicht, auf ihn warten jetzt große Aufgaben. Noch in dieser Woche will seine Ampelkoalition eine erneute Gesetzes­änderung durch den Bundestag bringen, und die ersten Auslands­reisen stehen bevor.