Bosnien: Corona-Leugner werden immer lautstärker und feindseliger

Sarajevo. Anfang August sprach der Bosnier Denis Zekic wie jeden Tag per Video mit seinen Eltern. Da sagte ihm sein Vater, dass er sich fiebrig fühle.

Nicht einmal einen Monat später waren seine Eltern tot - Opfer des Coronavirus. Wie Zekic schildert, waren Beide vor ihrem Tod im Alter von 68 Jahren vergleichsweise gesund und befolgten die Regeln, achteten stets auf Sicherheitsabstand zu anderen, wenn sie ihr Haus in Zenica verließen. Seine Mutter trug Handschuhe und Gesichtsmaske, während sie ihren Mann pflegte, bevor er ins Krankenhaus gebracht werden musste - wohin sie ihm dann wenig später folgte.

Es war ein plötzlicher doppelter Verlust, aber wie Zekic und seine Schwester erfuhren, hatten manche Nachbarn und Bekannte wenig Mitgefühl. Die trauernden Geschwister mussten sich vielmehr herzlose Kommentare anhören. In einem Fall etwa wurden sie in einem Geschäft von einem Mann konfrontiert, der ihnen vorwarf, die Behörden hätten sie bezahlt, damit sie behaupteten, dass ihre Eltern an Covid-19 gestorben seien.

Zu lascher Umgang mit Schutzvorschriften

Die Erfahrungen der Geschwister sind in Bosnien-Herzegowina alles andere als ein Einzelfall. Die bestätigten Infektionen in dem kleinen verarmten Balkanland mit seinen 3,5 Millionen Einwohnern haben in jüngster Zeit deutlich zugenommen, und so auch die Lautstärke und Feindseligkeit von Corona-Leugnern.

Die Zahl der Covid-19-Fälle ist mit bislang etwa 28.000 im Vergleich zu anderen Ländern immer noch niedrig, aber fast 60 Prozent davon wurden seit Ende Juli registriert. Trotzdem gehen immer mehr Leute lasch mit Schutzvorschriften um oder ignorieren sie ganz, versammeln sich auf engem Raum und tragen keine Gesichtsmasken. Zugleich werden die Argumente vieler dieser Rebellen im Ton zunehmend bösartig, wie sich etwa in den sozialen Medien und nach jüngsten Studien der unabhängigen Organisation Mediacenter Sarajevo auch in Kommentarspalten von Nachrichten-Webseiten widerspiegelt.

"Wir zahlen jetzt den Preis für Jahre der Vernachlässigung unseres Bildungssystems, unseres politischen Systems, unseres Medien-Analphabetentums", sagt Elvira Jukic Mujkic, Chefredakteurin des Online-Magazins Media.ba der Organisation.

Eine kürzlich von der Europäischen Union gesponserte Konferenz in Bosnien mit Faktenprüfern, Wissenschaftsjournalisten und anderen Experten hat sich eigens mit dem Thema Corona-Desinformation beschäftigt. Eine ihrer Schlussfolgerungen: "Der Schaden, den Rand-"Wissenschaftler" anrichten, ist weit verbreitet und ernst. Die wissenschaftliche Gemeinde in der (Balkan-)Region fühlt sich derzeit nicht mächtig genug, darauf zu antworten."

Hitzige Diskussionen nach Tod einer 37-Jährigen

Auch in anderen Ländern rund um die Welt melden sich Corona-Verschwörungstheoretiker zu Wort, aber die Stimmen der Virus-Leugner können in Bosnien besonderen Widerhall finden. Das Land trägt die wirtschaftlichen, politischen und sozialen Narben des ethnischen Krieges, der von 1992 bis 1995 wütete, und die Pandemie hat viele der Probleme im Staat verstärkt. Dazu zählen ein extremer Mangel an Ärzten und Pflegekräften sowie verbreitete öffentliche Korruption. Gegen eine Reihe prominenter Beamter im öffentlichen Dienst und der Regierung laufen Ermittlungen wegen des Verdachts von Gesetzesverstößen bei der Beschaffung dringend benötigter medizinischer Ausrüstung.

Schon seit Jahren sei das Vertrauen der Bevölkerung in Regierung und öffentliche Institutionen dahingeschwunden, und es gebe verbreiteten Zweifel an der Fähigkeit der bosnischen Führung, das Virus zu stoppen, sagt Psychologin Tanja Tankosic-Girt. Die Korruptionsvorwürfe hätten das Vertrauen weiter ausgehöhlt, und die öffentliche Diskussion rund um Corona entzweie zunehmend die Menschen, so die Expertin. “Schwarz-und-Weiß-Denken wird so vorherrschend, dass wir den Punkt eines völligen Verlusts von Mitgefühl erreichen.”

Ein Beispiel für die Polarisierung sind die hitzigen Online-Diskussionen nach dem Tod der 37-jährigen Philanthropin Belma Soljanin. Die Vorsitzende einer Gesundheitsorganisation für Mütter und Kinder in Sarajevo befand sich im späten Stadium ihrer Schwangerschaft im Krankenhaus, auf einer Covid-19-Isolierungsstation. Schon kurz nach Soljanins Ableben begannen Leute das persönliche Facebook-Konto ihrer Mutter zu durchforsten und einen Eintrag zu teilen, in dem diese den Vorwurf erhob, ihre Tochter sei wegen fahrlässigen Verhaltens von Ärzten gestorben.

Das wurde zum Futter von Corona-Leugnern, die rasch die Diskussion an sich rissen. "Coronavirus ist eine Erfindung. Sogar ihre Mutter sagt, dass sie nicht infiziert war, aber ihr tragt einfach eure Masken weiter und glaubt die Lügen, die man euch auftischt", schrieb eine Person. "Während ihr euch vor dem nichtexistenten Virus versteckt, zockt man euch ab. Entfernt eure Gesichtsmasken und seid frei."

Virus-Leugner trügen mit derartigem Verhalten zur Verbreitung der Infektion und Zahl der Toten bei, beklagt Adem Zalihic, Leiter des Instituts für medizinische Notfallversorgung in Sarajevo. "Das Virus ist unter uns. Es infiziert und tötet Menschen. Ich verstehe nicht, wie sie das trotz aller Beweise leugnen können. Wie können sie nachts schlafen?"

Leute täten Corona als etwas ab, “das anderen widerfährt” oder “nicht existiert”, bis es zu spät sei, sagt Lungenfacharzt Besim Prnjavorac, Direktor der Covid-19-Klinik in Tesanj. “Nur wenn ihre Lieben krank werden oder sogar sterben erkennen sie, dass das Coronavirus real und sehr, sehr gefährlich ist.”

Emira Telic erholt sich in dem Krankenhaus von einem schweren Fall von Covid-19 - und jeder ihrer immer noch mühsamen Atemzüge zeigt ihr, wie falsch sie lag. "Ich war rasch dabei zu glauben, dass Covid eine Lüge ist", sagt sie. "Aber schaut mich jetzt an. Jetzt bin ich sicher, dass es keine Lüge ist."