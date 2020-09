Borkum: Kleinflugzeug stürzt ab - Pilot erleidet schwere Brandverletzungen

Anzeige

Borkum. Am heutigen Montagvormittag hat sich ein Flugzeugunglück in Borkum ereignet. Der Pilot (69) erlitt dabei schwere Verletzungen. Die Maschine geriet am Montag nach Polizeiangaben in Brand, den die Feuerwehr löschte. Der Pilot, der allein an Bord gewesen war, wurde in ein Krankenhaus in die Niederlande gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen lief beim Landungsversuch auf dem privaten Flug von Bielefeld (Nordrhein-Westfalen) etwas schief. Bei dem Flugzeug handelte es sich laut “nwzonline” um eine einmotorige Cessna-Maschine.

Schaden von 500.000

Die Feuerwehr habe das brennende Flugzeug mit 40 Einsatzkräften gelöscht. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 500.000 Euro, wie die “nwzonline” berichtet.