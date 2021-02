Boot kentert auf See in Ägypten - mindestens fünf Tote

Anzeige

Kairo. Beim Kentern eines Bootes auf einem See in der Nähe der ägyptischen Mittelmeerstadt Alexandria sind mindestens fünf Menschen umgekommen, darunter drei Kinder. Einsatzkräfte suchten das Gewässer noch nach Überlebenden ab, sagte der Gouverneur der Stadt, Mohammed el-Scharif, am Ufer des Sees Mariut. Drei Personen hätten nach dem Vorfall gerettet werden können. Sie seien in eine Klinik gebracht worden. Was das Boot zum Kentern brachte, war zunächst unklar. Es sei klein und überfüllt gewesen, berichtete der Gouverneur.

Die meisten Boote auf dem Mariut-See hätten keine Lizenz. Nach einem Bericht der staatlichen Zeitung „Al-Ahram“ waren mindestens 19 Menschen an Bord des Unglücksboots. Die drei toten Kinder seien ein Jahr, anderthalb und vier Jahre alt gewesen. Zudem seien zwei Frauen umgekommen.