Bombenentschärfung in Dortmund: Mehr als 7000 Menschen müssen Wohnungen verlassen

Anzeige

Anzeige

Dortmund. Wegen einer Bombenentschärfung in der Dortmunder Innenstadt mussten am Sonntagmorgen (15. August) rund 7200 Anwohner aus 4600 Haushalten ihre Wohnungen verlassen. In dem Evakuierungsgebiet befinden sich auch auch die Justizvollzugsanstalt und ein Seniorenheim. Laut JVA-Leitung waren mehr als 200 Insassen bereits in den vergangenen Tagen auf andere Gefängnisse etwa in Bochum, Essen, Köln und Bielefeld verteilt worden. Die letzten 87 Insassen sollten am Sonntagmorgen in andere Anstalten gebracht werden.

Großevakuierung rund um den Platz von Novi Sad

Die Einsatzkräfte waren ab acht Uhr am Sonntag mit Sperr- und Evakuierungsmaßnahmen rund um den Platz von Novi Sad beschäftigt. Wie mehrere Videos auf Twitter zeigen, fuhren mehrere Einsatzwagen durch die Straßen und forderten Anwohner und Anwohnerinnen dazu auf, ihre Häuser zu verlassen. Man plane etwa vier Stunden für die Evakuierungsmaßnahmen ein, sagte ein Stadt-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Anzeige

Anzeige

Bombe stammt aus dem Zweiten Weltkrieg

Bei der Bombe handele es sich um einen britischen Blindgänger des Zweiten Weltkriegs, wie die Stadt Dortmund auf Twitter mitteilte. Experten und Expertinnen seien zuvor auf mehrere Verdachtspunkte in der Stadt gestoßen, bei einigen ist aber schon Entwarnung gegeben worden. In einem noch verbliebenen Bereich soll nun untersucht und gegebenenfalls entschärft werden.

Anzeige

Rund um die Evakuierungsstelle sei den ganzen Sonntag über mit Einschränkungen im Stadtbahnverkehr zu rechnen, teilte die Stadt Dortmund auf ihrer Website mit. Die betroffenen Anwohner und Anwohnerinnen können sich den Tag über in dem Gebäude einer Grundschule aufhalten oder kostenlos das Freizeitangebot im Dortmunder Zoo oder dem Westpark wahrnehmen, hieß es weiter.