Mehrere Gerichte in NRW wegen Bombendrohungen geräumt

Anzeige

Anzeige

Düsseldorf. Wegen Bombendrohungen sind am Freitagmorgen mehrere Gerichte in Düsseldorf und Wuppertal geräumt worden. Nach dpa-Informationen soll bei den Behörden eine Liste mit mehreren Objekten eingegangen sein, die bedroht werden. In Düsseldorf war das Oberlandesgericht betroffen, in Wuppertal das Justizzentrum mit Land- und Amtsgericht.

„Das Gebäude wurde evakuiert und geräumt“, bestätigte ein Polizeisprecher in Wuppertal am Morgen. Zuvor hatte die „Westdeutsche Zeitung“ berichtet. Auch an der Düsseldorfer Cecilienallee - dem Hauptsitz des Oberlandesgerichts - gab es einen Polizeieinsatz. Die Ermittler bestätigten offiziell nicht, dass es sich um Bombendrohungen handelte.