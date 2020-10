Bombendrohung per E-Mail: Zwei Schulgebäude in Halle evakuiert

Anzeige

Halle. In Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt sind nach einer schriftlichen Bombendrohung zwei Gebäude einer Berufsschule evakuiert worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurden die Gebäude am Montag weiträumig abgesperrt. Sprengstoffsuchhunde durchsuchten die beiden Berufsschulstandorte in der Innenstadt. Unklar blieb zunächst, ob ein Sprengsatz gefunden wurde. Die Bombendrohung kam per E-Mail an die Schulleitung.