Wegen Corona: Essener Klinikchef für Böllerverbot an Silvester

Anzeige

Anzeige

Hamburg. Professor Dr. Jochen Werner sieht in diesem jahr keinen Weg für ein traditionelles Weihnachtsfest mit Familienbesuchen. „Wir werden Weihnachten Anspannung in den Intensivstationen erleben“, warnt der Chef der Uniklinik Essen bei „19 – die DUB Chefvisite“ angesichts des aktuellen Corona-Infektionsgeschehens.

Viele hätten zudem „Silvester noch nicht im Blick“. An dem Tag sollen größere Feiern verboten und eine Debatte ähnlich der in den Niederlanden geführt werden, so Werner. Dort werde das Abbrennen von Feuerwerkskörpern voraussichtlich untersagt, damit keine Verletzten zusätzlich Krankenhausbetten belegen.

Knapp 24.000 registrierte Corona-Neuinfektionen

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Besorgt zeigt sich Uni-Chef über die Zahl der im Zusammenhang mit Corona Verstorbenen: In den ersten drei Monaten der Krise waren allein in seiner Klinik 36 Tote zu beklagen. In den letzten sechs Wochen seien es schon 32 gewesen. „Die Dynamik ist da“, stellt der Mediziner in der “DUB Chefvisite” klar.

Anzeige

Das sei auch an den neuesten RKI-Daten abzulesen: Bundesweit wurden 23.542 Neuinfektionen registriert, ungefähr so viele wie am Samstag letzter Woche. Im Essener Klinikum befinden sich aktuell 122 Patienten wegen Covid-19 in Behandlung, 33 davon auf der Intensivstation, ein weiterer ist verstorben.