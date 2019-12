Böllerverbot an Silvester 2019 – Feuerwerk in diesen deutschen Städten verboten

Anzeige

Hannover. Für die meisten Menschen gehört das Böllern an Silvester immer noch zur Tradition. In vielen deutschen Innenstädten sind 2019 Böller und Raketen allerdings verboten. Im Oktober hat die deutsche Umwelthilfe an 98 Städte appelliert, ein Böllerverbot auszusprechen. Nicht nur aufgrund von Umweltbelastungen in den betroffenen Regionen haben viele Gemeinden die Forderungen umgesetzt. Oft besteht in den Innenstädten zudem auch Gefahr für Mensch und Tier.

In diesen Städten besteht 2019 Böllerverbot:

Betroffen von dem Böllerverbot zu Silvester sind zumeist stark frequentierte Bereiche der Innenstädte, in denen laut der deutschen Umwelthilfe der Feinstaubwert oberhalb des WHO-Grenzwertes liegt.

In Hamburg im Bereich der Binnenalster

im Bereich der Binnenalster In München in der Altstadt und der Fußgängerzone

in der Altstadt und der Fußgängerzone In Berlin im Bereich Brandenburger Tor, im nördlichen Teil des Alex und in der Pallastraße in Schöneberg

im Bereich Brandenburger Tor, im nördlichen Teil des Alex und in der Pallastraße in Schöneberg In Dortmund sind Bereiche um den Hauptbahnhof, die Katharinenstraße, Kampstraße einschließlich des Umfeldes der St. Reinoldi- und St. Marienkirche vom Böllerverbot betroffen, sowie am Alten Markt

sind Bereiche um den Hauptbahnhof, die Katharinenstraße, Kampstraße einschließlich des Umfeldes der St. Reinoldi- und St. Marienkirche vom Böllerverbot betroffen, sowie am Alten Markt In Düsseldorf ist in der Altstadt, zwischen Flinger- und Ratinger Straße und zwischen Rheinufer und Heinrich-Heine-Allee das Böllern verboten

ist in der Altstadt, zwischen Flinger- und Ratinger Straße und zwischen Rheinufer und Heinrich-Heine-Allee das Böllern verboten In Bremen gilt das Verbot im gesamten Innenstadtbereich rund ums Rathaus

gilt das Verbot im gesamten Innenstadtbereich rund ums Rathaus In Hannover darf vom Raschplatz bis zum Platz der Weltausstellung und vom Opernplatz bis zum Steintor nicht geböllert werden

darf vom Raschplatz bis zum Platz der Weltausstellung und vom Opernplatz bis zum Steintor nicht geböllert werden In Köln bleibt im Bereich um den Dom, im Norden bis zur Kyotostraße und östlich bis zum Rheinufer das Böllern aus

bleibt im Bereich um den Dom, im Norden bis zur Kyotostraße und östlich bis zum Rheinufer das Böllern aus In Stuttgart im Bereich des Schlossplatzes

im Bereich des Schlossplatzes In Augsburg im Bereich des Rathausplatzes

im Bereich des Rathausplatzes In Ingolstadt darf in der gesamten Altstadt nicht geböllert werden

darf in der gesamten Altstadt nicht geböllert werden In Landshut in der gesamten Innenstadt nicht

in der gesamten Innenstadt nicht In Nürnberg im Bereich der Burg und rund um die Lorenzkirche sowie am Hauptmarkt

im Bereich der Burg und rund um die Lorenzkirche sowie am Hauptmarkt In Freising sind Bereiche der Innenstadt vom Böller-Verbot betroffen, ebenso in Bamberg , Würzburg und Passau

sind Bereiche der Innenstadt vom Böller-Verbot betroffen, ebenso in , und In Braunschweig soll rund um die Rathauskolonnaden und im Magniviertel nicht geböllert werden

soll rund um die Rathauskolonnaden und im Magniviertel nicht geböllert werden In Fürth ist im Bereich der Fürther Freiheit, dem Kohlenmarkt und dem Dreiherrenbrunnen das Böllern verboten

ist im Bereich der Fürther Freiheit, dem Kohlenmarkt und dem Dreiherrenbrunnen das Böllern verboten In Göttingen darf Innerhalb der Wallanlagen kein Kategorie F2 Feuerwerk gezündet werden

darf Innerhalb der Wallanlagen kein Kategorie F2 Feuerwerk gezündet werden In Lüneburg ist die Altstadt vom Böllerverbot betroffen

ist die Altstadt vom Böllerverbot betroffen In Karlsruhe sind es Teile der Innenstadt

sind es Teile der Innenstadt Am Timmendorfer Strand gibt es vereinzelte Verbotszonen

gibt es vereinzelte Verbotszonen In Wiesbaden sind Teile rund um die Wilhelmstraße für Böller verboten

sind Teile rund um die Wilhelmstraße für Böller verboten In Regensburg bleibt die Steinerne Brücke gesperrt

bleibt die Steinerne Brücke gesperrt In Goslar , Duderstadt , Hameln und in Lüchow ist in den Altstädten das Böllern verboten

, , und in ist in den Altstädten das Böllern verboten In Aachen innerhalb des Grabenrings

innerhalb des Grabenrings In Bielefeld am Bielefelder Boulevard und im neuen Bahnhofsviertel

am Bielefelder Boulevard und im neuen Bahnhofsviertel Auf Sylt, Föhr und Amrum ist das Böllern vollständig untersagt

Mehrheit der Deutschen für ein Böllerverbot an Silvester

Fast 60 Prozent der Bevölkerung setzt sich mittlerweile für ein Ende der flächendeckenden Silvesterböllerei ein, so eine Umfrage von YouGov. Nicht nur, dass jedes Jahr zu Neujahr astronomische Feinstaubbelastungswerte gemessen werden, auch zahlreiche Wohnungsbrände und viele tausende Verletzte wurden jährlich von Polizei und Krankenhäusern gemeldet. Die Reste der Böller und Raketen liegen vielerorts noch bis lange in den Februar, teilweise sogar bis in den Frühling auf der Straße und in den Grünanlagen herum.

Die deutsche Umwelthilfe setzt sich seit Jahren für ein Verbot der privaten Böllerei zu Silvester ein. Wer sich auch für ein Böllerverbot in seiner Stadt einsetzen möchte, kann hier an einer Petition der deutschen Umwelthilfe teilnehmen.

„Wir wünschen uns weiterhin freudige Feste zum Jahreswechsel, aber ohne verpestete Luft, brennende Häuser, verletzte Menschen und verängstigte Tiere durch archaische Schwarzpulverböllerei. Bürgerinnen und Bürgern möchten wir mit unserer gestarteten Online-Petition die Möglichkeit geben, Umweltministerin Svenja Schulze zur Gesetzesänderung und die betroffenen Städte zu innerstädtischen Böller-Verboten wie in Berlin, Landshut oder München zu bewegen. In den 98 am stärksten belasteten Städten haben wir formale Anträge gestellt und hoffen, dass möglichst viele bereits zum kommenden Jahreswechsel innerstädtische Böller-Verbote beschließen und sich damit für die Saubere Luft und für ihre Bürgerinnen und Bürger entscheiden.“, so Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH.

RND/hmo

