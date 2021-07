Boeing 737 hat Motorschaden vor Hawaii: Piloten gelingt Wasserlandung

Anzeige

Anzeige

Vor Hawaii ist ein Frachtflugzeug vom Typ Boeing 737 in Not geraten. Den Piloten gelang jedoch eine Notlandung auf dem Wasser, wie unter anderem CNBC und BNO News berichten. Beide Piloten hätten demnach gerettet werden können, weitere Insassen hätten sich nicht an Bord befunden, teilen die Medien mit Berufung auf die Flugaufsicht mit.

Die Piloten hätten demnach zuvor einen Motorschaden gemeldet. Sie „wollten nach Honolulu zurückkehren, als sie gezwungen waren, das Flugzeug im Wasser zu landen“, wird die amerikanische Federal Aviation Administration (FAA) zitiert. „Nach vorläufigen Informationen hat die US-Küstenwache beide Besatzungsmitglieder gerettet.“ Weitere Informationen gibt es noch nicht, der Vorfall soll nun untersucht werden.