Bodensee: Fischer fängt Riesen-Wels - mehr als zwei Meter lang, 68 Kilo schwer

Da hat er selbst gestaunt: Der Fischer und Restaurantinhaber Franz Blum hat im Bodensee einen Riesenfang gemacht. Er zog einem Facebook-Post zufolge einen 2,20 Meter langen und 68 Kilo schweren Wels aus dem Wasser. Ein Foto zeigt den beeindruckenden Fisch: Er ist ungefähr doppelt so lang wie das danebenstehende Mädchen.

Nicht der erste Riesenfang der Fischers

Bestaunen kann man den Fisch in echt aber mittlerweile nicht mehr in seiner Gänze: Er wurde bereits filetiert und im Restaurant des Fischers aufgetischt. Und es ist nicht der erste Riesenfang der Mannes aus dem österreichischen Vorarlberg, wie unter anderem die Nachrichtenseite “vol.at” berichtet. 2019 hat Blum demnach noch einen größeren Fang gemacht - und den am Anfang sogar mit 2,45 Meter unterschätzt. Denn beim Präparieren beim Fachmann kam demzufolge heraus, dass der Wels sogar 2,72 Meter lang war - vermutlich ein Rekord für den Bodensee. Das Präparat hängt nun im Restaurant des Fischers.