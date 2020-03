BMW-Fahrer jagt Polizeiwagen bei Tempo 200 über die Autobahn

Anzeige

Hannover. Am 30. August 2019 gegen 19 Uhr verfolgte ein BMW mit Allradantrieb einen blau-gelb-silberfarbenen Mercedes der örtlichen Autobahnpolizei. Bei Tempo 200 raste er den Polizisten auf der A 2 zwischen Bothfeld und dem Autobahnkreuz Hannover-Ost hinterher, wie die Hannoversche Allgemeine Zeitung berichtete.

Die Beamten waren mit Martinshorn unterwegs zu einem anderen Einsatz auf der A 7, dort lagen Metallteile auf der Fahrbahn. Der BMW ließ sich aber nicht abschütteln – und das für mehr als fünf Kilometer. Doch weil die Beamten die auf der A 7 liegenden Metallteile für gefährlicher hielten, stoppten sie den Fahrer nicht.

Beamten versäumten, Bildaufnahmen zu machen

Am Donnerstag musste sich der 23-jährige Halter der dunkelgrauen Limousine vor dem Amtsgericht Hannover verantworten. Angeklagt war der Hannoveraner, der in Hildesheim eine Tankstelle betreibt, wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und der Teilnahme an einem verbotenen Autorennen.

Sein Motiv ist ungeklärt. Da die Beamten versäumt haben, den Drängler zu filmen oder zu fotografieren, konnte seine Identität nicht vollständig geklärt werden. Der Richter musste das Verfahren einstellen.

RND/am

