Bekennerschreiben und Video in Hanau gefunden - Bericht: rechtsradikales Motiv

Hanau. Nach mehreren Gewalttaten mit vielen Toten in Hanau sind nach Informationen aus Sicherheitskreisen ein Bekennerschreiben und ein Video gefunden worden. Beides werde nun ausgewertet, das Motiv sei noch unklar, hieß es am Donnerstag. Die “Bild” berichtet allerdings, der Täter aus rechtsradikalen Motiven gehandelt. In seinem Bekenner-Schreiben äußere der Täter “wirre Ansichten, viele davon auch rechtsradikaler Natur”.

Bei den Gewalttaten sind insgesamt elf Menschen getötet worden, darunter der mutmaßliche Täter. Stunden nach dem Verbrechen an zwei unterschiedlichen Tatorten mit neun Toten entdeckte die Polizei die Leiche des mutmaßlichen Todesschützen in seiner Wohnung in Hanau - dort fanden Spezialkräfte noch eine weitere tote Person. Insgesamt kamen damit elf Menschen am Mittwochabend und in der Nacht zum Donnerstag ums Leben. Die genauen Hintergründe für die außergewöhnliche Gewalttat sind unklar.

