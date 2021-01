Bluttat auf Balkon: Lebenslange Haft für Mord an Ehefrau

Anzeige

Aachen. Mit vielen Messerstichen tötete ein Mann im vergangenen Sommer in Geilenkirchen bei Aachen seine Ehefrau. Am Dienstag verurteilte das Landgericht Aachen den 56 Jahre alten Angeklagten wegen Mordes zu lebenslanger Haft. Die Frau hatte die Messerattacke mit dem Handy gefilmt. Sie starb noch auf dem Balkon, wohin sie aus der Wohnung geflüchtet war. Der Sohn war an dem Augustmorgen des vergangenen Jahres in der Schule. Das aus Afghanistan stammende Paar hatte in einer arrangierten Ehe geheiratet.

Angeklagt war der Mann zunächst wegen Totschlags. Doch das Gericht kam zu dem Schluss, dass die Ehefrau arglos und der Angriff mit 19 Messerstichen heimtückisch war. Die Frau war allein mit dem Mann und hatte keine Chance sich zu wehren.